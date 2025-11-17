La mañana de hoy, 17 de noviembre de 2025, una mega fuga de agua en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México (CDMX), provocó inundaciones en casas.

La fuga ocurrió entre las calles Antonio Valeriano, entre Olivo y Geranio; habitantes de la zona colocaron costales en las entradas de sus casas para intentar frenar el paso del agua.

Video: Megafuga de Agua Inunda Varias Viviendas en Azcapotzalco, CDMX; Rescatan a Perrita

Noticia relacionada: Mega Fuga Rompe Pavimento y Dispara Enorme Chorro de Agua en Iztapalapa, CDMX.

En uno de los inmuebles más dañados, elementos de emergencia rescataron a una perrita atrapada al interior del domicilio. La acumulación de agua también cubrió una parte de un vehículo estacionado en el punto.

Al sitio acudieron integrantes de Protección Civil, quienes continúan laborando para reducir el flujo, hasta el momento, la fuga no ha sido controlada completamente. Mientras avanzan los trabajos, algunos vecinos han optado por recolectar parte del agua con cubetas y contenedores.

Con maquinaria pesada laboran en la zona afectada por le mega fuga de agua en Azcapotzalco. Foto: N+

En entrevista para en N+, María de la Luz, habitante de la zona, compartió que no podía salir de su vivienda por el flujo del agua, y que tampoco podía recatar a su perrito, por lo que una vecina acudió para brindarle apoyo y rescatarla.

Estaba yo atrapada porque no podía caminar por la misma fuerza del agua, yo pedía auxilio, pero no podía caminar porque estaba inundada. La misma fuerza del agua me jalaba, no podía salir porque vivo solita y la puerta estaba cerrada; mi vecina abrió la puerta.

Hay cierres en la calle Antonio Valeriano, alcaldía Azcapotzalco, por el trabajo de maquinaria para hallar la tubería dañada y frenar una megafuga de agua en la zona. #ExpresoDeLaMañana con @AnaOrdonana | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/DvaGaSuygV — N+ FORO (@nmasforo) November 17, 2025

Comienzan trabajos con maquinaria pesada

Personal de emergencias se presentó con maquinaria pesada para romper la capa asfáltica para encontrar de dónde proviene al fuga. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) detalló a las 10:36 de la mañana que la fuga al momento causó afectaciones en cuatro casas y que su personal continúa en la zona para bajar los niveles del agua.

A las 11:22 horas, los trabajos continuaban, además, los habitantes con bombas y de forma manual seguían sacando el agua.

Con información de N+.

Historias recomendadas:

FBPT