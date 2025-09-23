Video: Momento en que Motociclistas Asaltan a Camioneta en Avenida Chapultepec

En cuestión de pocos segundos, dos hombres le quitaron todas sus pertenencias a los pasajeros de una camioneta que transitaba por la Avenida Chapultepec, en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc. El momento de la agresión quedó grabado en video, donde se observa que dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron rápidamente a una camioneta; uno de ellos descendió, abrió la puerta y amagó con un arma de fuego a un pasajero. Tras el asalto, escaparon del lugar.

VIDEO: Momento Exacto que Sujetos en Moto Asaltan a Automovilista Frente a TelevisaUnivision, en CDMX

Así fue el asalto en Avenida Chapultepec

El asaltó en la Avenida Chapultepec sucedió a la 1:35 de la tarde, cuando la camioneta estaba detenida en el semáforo de la calle Enrico Martínez, los hombres armados se acercaron mientras estaba la luz roja.

Los motociclistas le habían dado seguimiento a la camioneta negra, se acercan y les enseñan un arma de fuego para despojarlos de sus objetos. Hasta el momento no se ha reportado algún detenido por el asalto armado.

En caso se ser víctima de asalto a bordo de un carro, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) habilitó las denuncias ciudadanas en el sitio denunciadigital.cdmx.gob.mx. Dentro, debes aceptar el Aviso de privacidad y dar clic en "¿Fuiste víctima de un delito?" e ingresar los detalles correspondientes.

