C5 Difunde Videos de Atropellamientos en CDMX; Pide Reflexión Vial

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 CDMX), difundió imágenes de atropellamientos captados por sus cámaras.

Fue mediante un video en su cuenta oficial de X, donde dio a conocer las escenas sobre los accidentes, esto como parte de los esfuerzos para concientizar a los ciudadanos sobre ellos en el marco del Día Mundial en Memoria de las Víctimas del Tránsito.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial en Memoria de las Víctimas del Tránsito?

El panorama mundial muestra la dimensión de este problema. Más de 50 millones de personas han muerto y cientos de millones han resultado heridas desde que se registró la primera muerte en carretera. Esta cifra continúa un aumento. Millones de víctimas se suman cada año a este saldo. Los expertos describen este fenómeno como una pandemia real.

Una herramienta importante para esto es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico (WDR). La conmemoración de este Día ocurre el tercer domingo de noviembre de cada año. Este evento global recuerda a los millones de personas que han muerto o han resultado gravemente heridas en las carreteras del mundo.

El WDR busca que los gobiernos y las organizaciones demuestren la escala y el impacto de las muertes y lesiones viales.

La campaña de 2025 se enfoca en el concepto de "talentos perdidos". Cuando las personas mueren o resultan gravemente heridas de forma prematura en accidentes de tráfico, el mundo pierde su potencial, sus ideas, y su impacto futuro en la sociedad.

La pérdida de estas personas se siente profundamente. El mensaje principal de la campaña de los "Talentos Perdidos" se enfoca en la juventud. La lesión por accidente de tráfico se mantiene como la principal causa de muerte para los niños y los jóvenes. Esta estadística resulta directa e inquietante.

Video de atropellamientos captados por cámaras del C5

En el video difundido por el C5 se aprecian varios accidentes viales. El primero de ellos se aprecia el momento en que una persona está a punto de ser atropellada por una unidad de transporte público.

En otra de las escenas, otra persona es atropellada por un auto, cuando cruzaba una avenida.

Mientras que en otro de los casos, se aprecia cómo un joven que estaba parado en la calle es embestido por un vehículo que se echó en reversa.

Luego, el video aprecia cómo en diferentes casos, los servicios de emergencia actúan para auxiliar a diferentes víctimas de atropellamientos.

Ante casos como esos, el C5 exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones en la vía pública, siempre mantenerse atentos y en caso de un accidente invitó a reportar.

