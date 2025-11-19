Vinculan a Proceso a Cinco Detenidos Durante Marcha de la Generación Z

Desde este martes se han realizado diversas audiencias iniciales de imputación contra las personas que fueron detenidas durante la marcha del sábado pasado.

El Ministerio Público imputa a los detenidos diversos delitos, entre ellos homicidio en grado de tentativa contra policías, lesiones dolosas y robo.

Hasta la noche del martes, cinco personas han sido vinculadas a proceso por el delito de lesiones.

Las primeras tres personas vinculadas a proceso por lesiones contra policías fueron: Daniel ‘N’, José Luis ‘N’ y Enrique ‘N’. También fueron vinculados Said ‘N’ y Carlos Miguel ‘N’.

Video: Sigue Proceso Judicial contra Detenidos Durante Marcha en la CDMX; Cinco lo Harán en Libertad

Proceso en libertad

Los cinco seguirán su proceso en libertad, pues los jueces de control determinaron como medida cautelar la firma periódica cada 15 días.

Prisión preventiva

Otros cinco detenidos permanecerán en prisión preventiva, luego de que se solicitaron la duplicidad del término. Se trata de Sergio ‘N’, Brayan ‘N’, José Enrique ‘N’, Eduardo ‘N’ y otro joven identificado también como Brayan ‘N’. El viernes se definirá si son vinculados a proceso.

El Ministerio Público presentó como datos de prueba las declaraciones de los policías, quienes supuestamente identificaron a las personas que los agredieron y les robaron radios de comunicación.

La Policía de la Ciudad de México realizó un operativo de seguridad en el interior de los juzgados para evitar actos vandálicos.

En el lugar estuvieron amigos y familiares de los detenidos, quienes no pudieron ingresar a las audiencias y no realizaron ninguna manifestación violenta.

Continúan dos audiencias en proceso.

Historias recomendadas:

Con información de Arturo Sierra

LECQ