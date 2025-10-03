Vivienda Bienestar: ¿Hay Registro de CONAVI en CDMX en Octubre? Darán Casas a Estas Personas

Durante los últimos días de septiembre y primeras fechas de octubre arrancó la segunda etapa de inscripciones al programa de Vivienda para el Bienestar 2025, por eso acá te decimos si hay registro de CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) en la CDMX y qué personas van a recibir una casa a precio accesible y sin interés.

Con el inicio de la segunda etapa de registro en Vivienda Bienestar, en una nota te dejamos las fechas, requisitos y módulos de inscripción abiertos en este proceso. De igual forma te dijimos cómo solicitar el apoyo de CONAVI de forma fácil.

¿Hay registro de CONAVI a Vivienda para el Bienestar 2025 en CDMX?

De acuerdo con la convocatoria emitida en la página PVB de CONAVI, las inscripciones a Vivienda para el Bienestar estuvo abierto en 24 estados de México, pero al momento de checar los módulos de registro disponibles en CDMX apareció el siguiente mensaje:

"Aún no se encuentra abierta la convocatoria para esta entidad; sin embargo, te invitamos a permanecer atenta(o) a las próximas convocatorias que serán emitidas. La CONAVI reitera su compromiso con el bienestar de las familias mexicanas en condición de rezago habitacional, especialmente aquellas pertenecientes a grupos de atención prioritaria".

Del 25 de septiembre hasta el 2 de octubre 2025, la CONAVI abrió registro en las siguientes entidades:

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Morelos

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chiapas

¿A qué personas de CDMX entregarán casas CONAVI 2025?

Aún no se sabe si ocurrirá en este año, pero lo que es seguro que las personas que van a recibir una casa CONAVI en CDMX son las que cumplan con los requisitos y formen parte de alguno de los siguiente grupos de atención prioritaria:

Tener 18 años de edad en adelante. Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI. No contar con vivienda propia. Mujeres jefas de hogar (madres solteras). Personas adultas mayores. Población indígena. Personas con discapacidad. Habitantes de zonas prioritarias.

El pasado 12 de febrero 2025 se firmó el convenio para iniciar con las construcción de las casas CONAVI de Vivienda para el Bienestar en CDMX. Bajo dicho acuerdo no se dio una fecha de registro para aspirantes, pero el plan que se presentó fue el siguiente:

Construir 26 mil viviendas nuevas para derechohabientes de Infonavit.

para derechohabientes de Infonavit. Edificar Mil viviendas nuevas para no derechohabientes (casas construidas solo por CONAVI).

nuevas para no derechohabientes (casas construidas solo por CONAVI). Entregar 3 mil 300 escrituras.

