Vuelca Camión en Avenida Tláhuac en Medio de Pavimento Mojado en CDMX

Un camión, unidad del transporte público sin pasajeros, volcó este sábado 27 de septiembre 2025 en la avenida Tláhuac, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por las autoridades capitalinas, al lugar llegaron los servicios de emergencia, quienes se encuentran laborando por la volcadura sobre avenida Tláhuac y avenida Turba, colonia San Lorenzo Tezonco.

Según señala información preliminar, este incidente vial fue ocasionado por el asfalto y exceso de velocidad.

Como alternativa vial, los automovilistas pueden usar la avenida Canal de Chalco.

Encharcamientos en avenida Tláhuac

Encharcamientos y anegaciones se registraron en avenida Tláhuac ante las fuertes lluvias que se registraron en la avenida Tláhuac, complicando el avance vial, pero también el de peatones.

En la zona, comercios cerraron y se mantienen con tránsito lento.

