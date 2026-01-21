¿Vuelve Contingencia y Doble No Circula 22 de Enero 2026? Esta Restricción Habrá en CDMX-Edomex

Pese a las lluvias y bajas temperaturas, se registra mala calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México y debido a que recientemente se activó la Contingencia Ambiental, acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana jueves 22 de enero 2026, para que sepa qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex por la restricción vehicular.

Nos encontramos en temporada de partículas, eso ha provocado que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ya haya activado la contingencia en enero 2026 en dos ocasiones. Y debido que el Doble No Circula suele tomar desprevenidos a muchos, es importante estar pendientes de toda la información que se brinde al respecto.

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De momento ni la CAMe ni el Gobierno del Estado de México han decidido activar la fase 1 por contingencia, aunque la calidad del aire en CDMX y en el Edomex hoy es mala en hasta 12 alcaldías y municipios del Valle de México.

Con esta información está latente la posibilidad de que las autoridades activen la contingencia, pero aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto a lo largo del día, pues en cualquier momento puede empeorar aún más la calidad del aire en el Valle de México.

¿Hay Doble No Circula 22 de enero 2026?

Debido a que de momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso quiere decir que el jueves se aplican las restricciones vehiculares habituales en CDMX y el Estado de México.

De igual forma, te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en diferentes municipios conurbados del Edomex:

Atizapán de Zaragoza. Coacalco. Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Chalco. Chicoloapan. Chimalhuacán. Ecatepec de Morelos. Huixquilucan. Ixtapaluca La Paz. Naucalpan de Juárez. Neza. Nicolás Romero. Tecámac. Tlalnepantla de Baz. Tultitlán. Valle de Chalco. Zona Metropolitana del Valle de Toluca. Zona Metropolitana Santiago Tianguistenco.

Hoy No Circula 22 enero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no transitan?

El Hoy No Circula jueves 22 de enero 2026 indica que los siguientes carros, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con engomado verde.

Carros con terminación de placas 1 o 2.

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

Si no sabes a qué aplica y termina el Hoy No Circula jueves, la restricción empieza a las 05:00 de la mañana y acaba a las 22:00 horas de este 22 de enero 2026. Durante todo ese lapso (17 horas seguidas) los autos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2 no pueden transitar por las calles de la CDMX ni en el Edomex.

