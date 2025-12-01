No Guardes el Paraguas, Vuelve Lluvia a CDMX: Estos Días se Esperan Precipitaciones Pluviales

¡No bajes la guardia! Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) advirtieron sobre lluvias esta semana, por lo que aquí te informamos qué días se prevén las precipitaciones en la capital mexicana.

Y es que actualmente nuestro país es afectado por la presencia de varios fenómenos meteorológicos, como:

El frente frío número 17 sobre el noreste y oriente del país.

sobre el noreste y oriente del país. La masa de aire polar asociada al sistema frontal.

asociada al sistema frontal. Una vaguada en altura, un río atmosférico y la c orriente en chorro subtropical.

en altura, un y la c Ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

¿Cuándo habrá lluvias en la CDMX?

En ese sentido, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina informó que hoy no habrá condición para lluvias en la CDMX, pero sí el martes, miércoles y jueves:

Lunes 1 de diciembre

Medio nublado, sin lluvia.

Temperatura máxima de 22 a 24 grados.

Temperatura mínima de 10 a 12 grados.

Viento de 5 a 20 km/h y rachas de 30 km/h.

Martes 2 de diciembre

Medio nublado a nublado, con lluvias ligeras aisladas.

Temperatura máxima de 22 a 24 grados.

Temperatura mínima de 11 a 13 grados.

Viento de 5 a 20 km/h y rachas de 30 km/h.

Miércoles 3 de diciembre

Parcialmente nublado a nublado, con lluvias ligeras aisladas.

Temperatura máxima de 23 a 25 grados.

Temperatura mínima de 9 a 11 grados.

Viento de 5 a 20 km/h y rachas de 30 km/h.

Jueves 4 de diciembre

Parcialmente nublado a nublado, con lluvias ligeras aisladas.

Temperatura máxima de 23 a 25 grados.

Temperatura mínima de 9 a 11 grados.

Viento de 5 a 15 km/h y rachas de 30 km/h.

Efectos del frente frío 17 y su masa de aire polar

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mañana martes el frente frío 17 se mantendrá extendido sobre el oriente de la República Mexicana, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Mientras que su masa de aire polar mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

Además, un río atmosférico sobre el noroeste del país propiciará rachas fuertes de viento en dicha región, además de lluvias aisladas en Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Durante el miércoles y jueves, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán descenso de temperatura, rachas de viento de 50 a 70 km/h, chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila.

