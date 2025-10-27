“Ya Perdió uno el Día, pero una Persona Enferma o Grave”, Relata Afectado por Bloqueo de Piperos
N+
Cientos de personas se vieron afectadas por el bloqueo de piperos en el Valle de México
Piperos y dueños de purificadoras tomaron hoy, 27 de octubre de 2025, las principales vialidades que conectan el Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX).
El señor José Trejo, afectado por el bloqueo, relató al equipo de N+ la afectación que sufrió hoy por el colpaso en la Avenida Central, en el municipio de Nezahualcóyotl.
Uno como quiera ya perdió el día, ese se repone, pero una persona enferma o grave que venga atrás ¿qué se puede hacer?
El señor Trejo indicó que desde las 6:30 horas está atorado en el tráfico en dicha vialidad, y que que se dirige al Metro Coyoacán, dijo que lo único que le queda es tener paciencia.
Protesta de piperos en el Valle de México
Las protestas de piperos comenzaron desde las 6:00 de la mañana, son varios los puntos afectados en el Valle de México, puedes consultar aquí las vialidades colapsadas.
Los piperos exigen la reapertura de pozos de agua clausurados que suministraban directamente el vital líquido a la Ciudad de México y Área Metropolitana, lo que a ocasionado el desabasto en:
- Escuelas, hospitales y demás establecimientos.
- Adicionalmente señalan la afectación de sus fuentes de empleo, lo que afecta a cientos de familias.
Cabe recordar que autoridades del Edomex realizaron la Operación Caudal, por lo que la Fiscalía local realizó aseguramientos y clausuras de pozos de agua clandestinos en varios municipios de la entidad.
Con información de N+
