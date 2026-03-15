"Yo Sí Fui a la Escuela": Mujer Discrimina a Policía. Habrá Denuncia Ministerial y en Copred

En redes sociales circula un video que muestra un acto de discriminación contra una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, en la alcaldía Coyoacán, durante la implementación del Operativo Estadio Seguro.

De acuerdo con el reporte oficial, personal de seguridad privada solicitó el apoyo de la Policía Auxiliar (PA) para desalojar a dos aficionados en aparente estado de ebriedad. Según testigos, estos individuos estaban agrediendo a otros asistentes, incluyendo a dos personas con discapacidad auditiva.

Madres con Sordera en México Deben Sortear Discriminación y Falta de Apoyo

Mientras los uniformados escoltaban a los sujetos hacia la salida, una mujer —identificada presuntamente como familiar de los aficionados e integrante de la Fiscalía de la CDMX— comenzó a actuar de forma agresiva.

Acompañamiento legal

En el video se escucha cómo la agresora le grita a la oficial: "No me hables de tú porque no somos iguales, yo sí fui a la escuela". Además, en un tono de mofa, la mujer añadió de forma despectiva: "A ustedes las quitaron de vender pepitas".

Denuncian Discriminación tras Publicación de Video Viral en Hermosillo

Ante estos hechos, la Dirección de Inspección Policial de la PA y la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC tomaron conocimiento para brindar acompañamiento legal a la oficial afectada. La dependencia informó que se presentará una denuncia formal ante las autoridades ministeriales y se dará vista al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED).

Historias recomendadas:

Cortocircuito Provoca Incendio y Evacuación Masiva en la Colonia Malacates, Gustavo A. Madero

Metrobús Choca Contra Auto en la Colonia Centro en la Alcaldía Cuauhtémoc