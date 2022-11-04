Sheinbaum Entregó Tarjetas Bienestar a Niños en Coyoacán

La Jefa de gobierno de la Ciudad de Mexico entrego tarjetas "Mi beca para empezar" a niños de la alcaldía Coyoacán

Claudia Sheinbaum entregó becas a niños de nivel escolar básicoSheinbaum entrega becas en Coyoacán. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+