Sheinbaum Entregó Tarjetas Bienestar a Niños en Coyoacán

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX, acompañada del titular de la Autoridad Educativa Federal, Luis Humberto Fernandez Fuentes, llevó a cabo la entrega de más de 5 mil tarjetas Bienestar "Mi beca para empezar" a niños y niñas inscritas en nivel básico (preescolar, primaria, y secundaria), en la alcaldía Coyoacán.

Los beneficiarios del ciclo escolar 2022-2023, del programa "Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar" recibirán una beca mensual de 500 pesos, a partir del mes de septiembre y en los próximos cinco días un apoyo para útiles y uniformes escolares de 870 pesos.

¿Qué monto otorga el programa Mi Beca para Empezar?

Preescolar $500 mensuales. Primaria $550 mensuales. Secundaria $550 mensuales. Centro de Atención Múltiple (CAM) en todos los niveles $600 mensuales.

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Sheinbaum mencionó haber enviado una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para que esta beca quede inscrita en la Constitución de la Ciudad, de tal manera que ya ningún jefe de gobierno pueda quitar apoyos a los niños y las niñas de la Ciudad de México, además informó que este año se está poniendo internet en todas las escuelas de primaria y secundaria, para que puedan completar su educación.

Con información de Guadalupe Madrigal

MV