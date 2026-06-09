Mapa de Cómo Afectará El Niño 2026: ¿Qué Se Espera para México?

El regreso del fenómeno climático de El Niño afectará durante 2026, en N+ te compartimos qué se espera para México.

Los pronósticos más recientes del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA indican una alta probabilidad de que El Niño se consolide durante el verano de 2026 y permanezca activo hasta los primeros meses de 2027.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 9 de Junio 2026 con Raquel Méndez: Los Efectos de Boris y Cristina

Aunque aún no existe certeza de la intensidad que alcanzará, su presencia podría alterar el comportamiento habitual de las precipitaciones.

En ese sentido, podría provocar en los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del planeta, incluido México.

¿Qué revela el mapa de El Niño 2026?

De acuerdo con los mapas de la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna, alunas partes del sur de Estados Unidos y algunas zonas cercanas al Golfo de México, suelen registrar precipitaciones por encima del promedio durante determinados meses del año, mientras que Centroamérica presenta una mayor probabilidad de déficit de lluvias entre junio y octubre.

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Aunque México no aparece completamente cubierto por una sola tendencia en el mapa, los antecedentes históricos muestran que El Niño puede modificar significativamente la distribución de las precipitaciones en el país.

Los efectos más comunes incluyen:

Lluvias intensas en algunas regiones durante invierno.

Disminución de precipitaciones en otras zonas.

Incremento de temperaturas por encima de los promedios estacionales.

Mayor riesgo de sequías regionales.

Alteraciones en el comportamiento de ciclones tropicales.

FBPT