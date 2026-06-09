Mapa de Cómo Afectará El Niño 2026: ¿Qué Se Espera para México?

El fenómeno de El Niño regresa en 2026. ¿Qué significa para el clima en México? Infórmate sobre los posibles efectos.

Imagen de la tierraUna imagen capturada por la NASA con el satélite de observación terrestre Suomi NPP. Foto: NASA

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