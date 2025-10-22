Choque Múltiple Deja 2 Muertos y 20 Lesionados en Carretera Saltillo-Zacatecas

Durante las primeras horas de la mañana de este miércoles 22 de octubre del 2025, se confirmó la muerte de una segunda víctima del accidente que se registró la noche del martes en la carretera Saltillo-Zacatecas.

Noticia relacionada: Suman Dos Personas Fallecidas Tras Choque Múltiple en la Carretera Saltillo-Zacatecas

La víctima mortal fue identificada como Santiago Ramírez Aguilar de 37 años quien sufrió un fuerte golpe en el abdomen y tórax, lo cual lesionó sus pulmones, intestinos y otros órganos. Al momento se reportan 20 personas lesionadas y dos fallecidos.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió cuando una camioneta en la que viajaban ocho personas, intentó rebasar un tráiler que circulaba por el acotamiento en la carretera Saltillo-Zacatecas, sin embargo, al hacerlo sin las debidas precauciones, se impactó de frente contra dos camiones de transporte de personal.

Segunda Víctima Pierde la Vida Tras Accidente en Carretera Saltillo-Zacatecas.

Al incidente acudieron tres ambulancias de Cruz Roja, un camión del cuerpo de Bomberos y una ambulancia de una empresa privada para valorar a los trabajadores, quienes fueron trasladados a un hospital para una valoración médica más a fondo.

Historias recomendadas: