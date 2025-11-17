Muere Menor Embarazada Después de Sufrir Convulsiones en su Casa en Saltillo

Después de las 13:00 horas, una menor de 13 años embarazada, identificada como Andrea “N” llegó sin vida al Hospital General de Saltillo, donde quedó registrada su entrada a las 13:45 horas. La menor había sufrido convulsiones en su domicilio antes de ser trasladada.

Sus padres la llevaron por sus propios medios desde su casa en la colonia Condesa y señalaron que la joven tenía un embarazo de 13 semanas, el cual presentaba amenaza de aborto desde el inicio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del caso y abrió una carpeta de investigación. La necropsia determinó que la causa de muerte fue un taponamiento cardíaco derivado de pericarditis.

Golpean a adolescente embarazada al poniente de Torreón

Una joven de 17 años fue agredida por su pareja la madrugada del lunes 10 de noviembre, en el poniente de Torreón. De acuerdo con los primeros reportes, la menor llevaba dos semanas viviendo con el hombre en la colonia San Joaquín cuando le informarle que estaba embarazada, lo que provocó que él la golpeara en el abdomen y la abandonara en la zona del Puente Negro.

La víctima logró pedir auxilio al personal de seguridad de Ferromex, quienes solicitaron el apoyo de la Cruz Roja. Paramédicos la trasladaron al Hospital General de Torreón, donde recibió atención por las lesiones y el sangrado que presentaba.

