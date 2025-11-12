Buen Fin 2025: Anuncian Descuentos en Licencias de Conducir en Coahuila

Las promociones del Buen Fin regresaron este 2025 al sistema de licencias de conducir en Coahuila, ofreciendo hasta un 50% de descuento del 13 al 30 de noviembre.

El costo regular de las licencias varía según el tipo de vehículo y los años de vigencia. Por ejemplo, el servicio público tiene un precio de $903 pesos por dos años y $1,260 pesos por cuatro años.

Licencias de Conducir en Coahuila Tendrán Descuentos Durante Buen Fin.

Mientras que las licencias para conductores de redes de transporte cuestan $1,296 pesos por dos años y $1,856 pesos por cuatro años. En el caso de los motociclistas, el costo es de $388 pesos por dos años y $475 pesos por cuatro años.

Con el descuento aplicado por el Gobierno del Estado, los ciudadanos podrán renovar su licencia incluso antes de su vencimiento. El trámite se realiza de manera electrónica a través de la página www.pagafacil.gob.mx

Anuncian descuentos en recargos de predial en Torreón

Durante noviembre, el Ayuntamiento de Torreón ofrece descuentos en recargos de predial, pavimento y limpieza para incentivar a los ciudadanos a ponerse al corriente con sus pagos. Los contribuyentes pueden consultar su estado de cuenta en línea y efectuar el pago en la Presidencia Municipal.

Noticia relacionada: ¿Habrá Descuentos en Recargos de Predial, Pavimento y Limpieza Durante Noviembre en Torreón?

El director de Ingresos, Roberto Barrios Hinojosa, informó que el beneficio consistió en la condonación del 100% de recargos y multas para quienes no tengan procedimientos administrativos en curso.

Historias recomendadas