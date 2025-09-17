Inicio Coahuila La Libre Anuncia Segundo Ciclo de Charlas y Conversatorios en La Laguna

La Libre Anuncia Segundo Ciclo de Charlas y Conversatorios en La Laguna

La Libre anunció su segundo ciclo de charlas y conversatorios, que se extenderá durante tres meses y se llevará a cabo en distintos puntos de La Laguna.

La Libre Anuncia Segundo Ciclo de Charlas y Conversatorios en La Laguna. Foto: N+

El proyecto independiente La Libre Arte, Filosofía y Ciudades dio a conocer el segundo ciclo de charlas y conversatorios con la participación de destacas personalidades del ámbito artístico y cultura nacional, así como personajes de distintos ámbitos en La Laguna.

Dan a conocer el programa del segundo ciclo de charlas y conversatorios 

    • El 25 de septiembre del 2025 se realizará en Casa Juárez el conversatorio "Ciudades globales: Ecleticismos en La Laguna" con Cinthia Gaspar, directora del Archivo Municipal de Torreón.
    • El 2 de octubre se presentará en el Museo Regional de La Laguna la charla "Historia y Tipología de los Espacios Expositivos" con Esteban King, curador e investigador en arte moderno y contemporáneo.
    • De igual forma el 2 de octubre del 2025 en UMO Penthouse se presentará el podcast en vivo "Todo que Ver
    • La agenda continuará hasta el 27 de noviembre con más charlas y eventos.

    Para mayor información se puede consultar y escribir a través de sus redes sociales. Este proyecto surge como una biblioteca especializada en arte y filosofía de libre acceso con el deseo de promover las artes visuales y los conversatorios, así lo informó Antonio Castañeda Ortíz, coordinadora de La Libre.

