La Libre Anuncia Segundo Ciclo de Charlas y Conversatorios en La Laguna

El proyecto independiente La Libre Arte, Filosofía y Ciudades dio a conocer el segundo ciclo de charlas y conversatorios con la participación de destacas personalidades del ámbito artístico y cultura nacional, así como personajes de distintos ámbitos en La Laguna.

Noticia relacionada: Cineasta Imparte Taller de Operación de Cámara en Torreón

Dan a conocer el programa del segundo ciclo de charlas y conversatorios

El 25 de septiembre del 2025 se realizará en Casa Juárez el conversatorio "Ciudades globales: Ecleticismos en La Laguna" con Cinthia Gaspar , directora del Archivo Municipal de Torreón.

se realizará en Casa Juárez el "Ciudades globales: Ecleticismos en La Laguna" con , directora del Archivo Municipal de Torreón. El 2 de octubre se presentará en el Museo Regional de La Laguna la charla "Historia y Tipología de los Espacios Expositivos" con Esteban King , curador e investigador en arte moderno y contemporáneo .

se presentará en el Museo Regional de La Laguna la "Historia y Tipología de los Espacios Expositivos" con , e investigador en y . De igual forma el 2 de octubre del 2025 en UMO Penthouse se presentará el podcast en vivo "Todo que Ver"

en UMO Penthouse se presentará el podcast en vivo "Todo que Ver" La agenda continuará hasta el 27 de noviembre con más charlas y eventos.

Para mayor información se puede consultar y escribir a través de sus redes sociales. Este proyecto surge como una biblioteca especializada en arte y filosofía de libre acceso con el deseo de promover las artes visuales y los conversatorios, así lo informó Antonio Castañeda Ortíz, coordinadora de La Libre.

Historias recomendadas: