Aseguran Toma Clandestina y Tractocamión con Más de 40 Mil Litros de Combustible en Coahuila

En una acción coordinada, autoridades estatales y federales detuvieron en Coahuila, a dos personas en posesión de un tractocamión cargado con más de 40 mil litros de combustible y localizaron una toma clandestina de hidrocarburo.

En coordinación con personal de Pemex, los efectivos efectuaban patrullajes preventivos en las inmediaciones del municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, donde ubicaron un tráiler estacionado de manera irregular, cerca del poliducto tramo Satélite-Gómez Palacio.

Los elementos se percataron que que el tractocamión tenía conectada una manguera de 17 metros, la cuál conducía a una toma clandestina, por lo que detuvieron al chófer y a su acompañante.

Los especialistas de Pemex se encargaron de inhabilitar la toma clandestina, en tanto, las dos personas detenidas, la unidad de carga y el combustible, quedaron a disposición del Ministerio Público.

Aseguran combustible en carretera Monclova-Saltillo

El 31 de julio del 2025, cinco personas fueron detenidas en un operativo conjunto entre autoridades estatales, municipales y el Ejército Mexicano en la Región Sureste de Coahuila, por su presunta participación en el robo de hidrocarburo. Durante la acción se aseguraron 44 mil litros de combustible, un tractocamión, una pipa y tres vehículos sobre la carretera antigua Monclova-Saltillo.

Las autoridades informaron que la pipa estaba conectada a una toma clandestina, la cual fue asegurada y puesta bajo resguardo. Los detenidos fueron trasladados ante la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.

