Asesinan a José Ángel Mascorro, Exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio Afuera de su Casa

La mañana de este lunes 17 de noviembre, José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, fue asesinado presuntamente a balazos afuera de su casa en la colonia Parque Hundido.

Según los primeros reportes los hechos ocurrieron cerca de las 9:40 horas de este lunes, cuando el exsecretario salió de su casa en un vehículo y fue interceptado por un sujeto que le disparó en múltiples ocasiones.

Posteriormente el atacante huyó con dirección al Bulevar Rebollo Acosta dejando a José Ángel Mascorro Muñoz sin vida en el lugar de los hechos. Paramédicos de la Cruz Roja, confirmaron el deceso del exfuncionario, quien había ocupado el cargo de secretario del Ayuntamiento durante la administración de Leticia Herrera Ale.

Se informó que la dependencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el responsable del ataque armado.

Disparan a padre e hijo en carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un hombre de 44 años y su hijo de 9 resultaron heridos por disparos cuando viajaban por la carretera Jiménez–Gómez Palacio el pasado 2 de noviembre. Según el afectado, una camioneta les cerró el paso y sus ocupantes intentaron que se detuvieran, por lo que decidió continuar su marcha.

Noticia relacionada: Balean a Padre y su Hijo al Intentar Huir de Sujetos Armados en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

Al acelerar para alejarse, los tripulantes de la camioneta abrieron fuego y lesionaron al padre en la espalda y al menor en el glúteo. Ambos lograron avanzar hasta la comunidad de El Vergel, donde pidieron ayuda a policías que los trasladaron al Hospital General de Gómez Palacio para su atención médica.

