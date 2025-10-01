Autoridades Frustran Extorsión Telefónica en Durango; Exigían 25 Mil Dólares a una Familia

Autoridades evitaron una extorsión telefónica en Santiago Papasquiaro, donde sujetos exigían 25 mil dólares a una familia. La hija de la víctima alertó al 911 después de que los delincuentes la amenazaron con hacerle daño a su madre si no realizaba el depósito.

Los extorsionadores mantuvieron a la mujer de la tercera edad en línea telefónica durante varias horas para impedir que se comunicara con sus familiares. Mientras tanto, ordenaron a la hija cambiar el chip de su teléfono para recibir las instrucciones del supuesto pago.

Elementos de Seguridad Municipal y de Protección Civil localizaron a la víctima en el Jardín Juárez, aún en llamada con los criminales. La mujer fue entregada sana y salva a su familia sin que se efectuara el depósito.

Alertan por nueva modalidad de fraudes telefónicos

El Centro de Control y Comando de Torreón (C2), que opera bajo la Policía Municipal, lanzó una alerta sobre una nueva modalidad de delitos virtuales detectada en la región. De acuerdo con el área de inteligencia, los delincuentes llaman a trabajadores domésticos o empleados de empresas haciéndose pasar por patrones o personas cercanas y bajo engaños solicitan dinero o joyas. En algunos casos, ordenan transporte por aplicación para recoger a las víctimas.

Noticia relacionada: Policía Alerta por Nueva Modalidad de Fraudes Telefónicos; Así Operan

Las autoridades recomendaron reportar cualquier llamada sospechosa al 911, no contestar números desconocidos, verificar directamente con los empleadores y evitar responder llamadas provenientes de otros estados.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reiteró su compromiso con la protección ciudadana e hizo un llamado a denunciar de inmediato con el fin de prevenir más casos de este tipo.

Historias recomendadas: