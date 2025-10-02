Investigan Supuesta Amenaza por Mensaje en el Baño de Secundaria en Torreón

Autoridades investigan una posible amenaza escolar en la Secundaria Técnica 216 de la colonia Campo Nuevo Zaragoza en Torreón. Personal de limpieza descubrió un mensaje amenazante escrito con marcador en la tapa del inodoro del baño de hombre al terminar la clases este jueves 2 de octubre del 2025.

El director del plantel, Juan Ángel Núñez de la Rosa reportó de inmediato a la Policía Municipal. Se informó que es la primera vez que se registra un incidente de este tipo en el plantel educativo.

Presunta Amenaza Causa Alarma en Secundaria de Torreón.

Por otro lado, padres de familia del turno vespertino acudieron a la escuela para recoger a sus hijos, ya que aseguran que no fueron informados sobre lo sucedido. Como medida preventiva, este viernes se llevará a cabo un operativo mochila para reforzar la seguridad.

La Dirección de Seguridad Pública informó que mantendrá vigilancia en la escuela y se programarán pláticas de prevención para los estudiantes de la Secundaria Técnica 216.

Falsa amenaza de tiroteo moviliza autoridades en universidad de Saltillo

Una situación similar ocurrió el pasado 21 de marzo de 2025 cuando una presunta amenaza de tiroteo generó alarma en la Universidad Americana del Noreste en Saltillo. El aviso circuló entre estudiantes a través de redes sociales, lo que motivó la movilización de autoridades para descartar riesgos.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Cibernética acudieron al plantel y confirmaron que se trataba de una broma atribuida a un alumno. Después de verificar la situación, las clases continuaron con normalidad y el caso quedó bajo investigación.

