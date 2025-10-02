Avioneta Pierde Tren de Aterrizaje en Aeropuerto de Torreón; Derrama Combustible Sobre la Pista

Durante la mañana de este jueves 2 de octubre de 2025, una avioneta presentó una falla en el tren de aterrizaje al momento de tocar pista en el Aeropuerto de Torreón. La aeronave se deslizó sobre la pista y derramó combustible, aunque no se reportaron personas lesionadas.

El incidente obligó al cierre temporal de la pista principal, lo que provocó que varios vuelos comerciales tuvieran que ser desviados. Entre los afectados estuvo un avión procedente de Dallas con destino a Torreón, que enfrentó complicaciones para aterrizar.

Las autoridades del aeropuerto calificaron el incidente como algo no alarmante y trabajan en la limpieza de la pista para reanudar las operaciones lo antes posible para no afectar los vuelos.

Avioneta se desploma en sierra La Purísima

Un piloto perdió la vida al desplomarse la avioneta que tripulaba en el municipio de Castaños, Coahuila durante la tarde del 30 de mayo de 2025. La aeronave tipo Cessna 172, con matrícula XB-OXW, había despegado de Monterrey con destino a Chihuahua, pero perdió contacto alrededor de las 19:30 horas, confirmándose más tarde su caída en la sierra La Purísima.

La mañana del sábado 31 de mayo, personal de la Guardia Nacional y de la SEDENA localizó los restos de la avioneta y el cuerpo del piloto, identificado como Abraham Wiber Miller.

