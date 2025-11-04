Balean a Padre y su Hijo al Intentar Huir de Sujetos Armados en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un padre de 44 años y su hijo de 9 resultaron heridos de bala mientras circulaban por la carretera Jiménez-Gómez Palacio, el pasado domingo 2 de noviembre del 2025.

De acuerdo con el testimonio del padre, al desplazarse en su vehículo por la autopista, en territorio chihuahuense y antes de llegar a Jiménez, fueron interceptados por una camioneta, de ña que sus tripulantes les hacían señas para que se detuvieran.

Sin embargo, el hombre hizo caso omiso y al intentar escapar, los agresores comenzaron a disparar, ocasionándole una herida al conductor en la espalda y lesionando al menor en el glúteo derecho.

El padre y su hijo lograron huir por la autopista con dirección a Durango y al llegar a la comunidad de El Vergel, solicitaron auxilio a una patrulla de policía, que los trasladó al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica.

Sujetos disparan a Policías Municipales en Gómez Palacio

La tarde del sábado 4 de octubre de 2025, un grupo armado atacó a elementos de la Policía Municipal que se encontraban en un filtro de revisión ubicado en el Parque Industrial de Gómez Palacio, cuando realizaban un operativo de seguridad sobre el bulevar Ejército Mexicano.

De acuerdo con los reportes, los agresores dispararon desde un vehículo que se detuvo brevemente en los carriles con dirección a Torreón y posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido. Después de el ataque, se activó el código rojo y corporaciones de los tres niveles de gobierno se movilizaron para implementar un operativo de búsqueda.

