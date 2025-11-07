Video: Captan a Caimán de Gran Tamaño en el Río Bravo

Un avistamiento reciente de un caimán de gran tamaño en el Río Bravo, a la altura de Eagle Pass, Texas, ha causado sorpresa entre los habitantes de la zona fronteriza. En las imágenes se observa al reptil flotando sobre el agua, lo que generó gran interés entre la población.

Este hecho se suma a una serie de avistamientos anteriores que han despertado la curiosidad de los residentes y reforzado la idea de que los caimanes forman parte de la fauna silvestre en la región fronteriza.

Ante estos casos, las autoridades recordaron a la ciudadanía mantener una distancia prudente si se llega a encontrar con uno de estos animales. Aunque los caimanes no suelen ser agresivos a menos que se les provoque, se recomienda no acercarse ni intentar alimentarlos.

Vecinos de la colonia 14 de Noviembre en Gómez Palacio, reportaron la presencia de un pequeño cocodrilo que deambulaba por las calles del sector el pasado jueves 18 de septiembre de 2025. El hallazgo generó sorpresa y preocupación entre los habitantes, quienes alertaron a las autoridades para su retiro, ante el posible riesgo para niños y mascotas.

El reptil fue visto en el cruce de las calles Niños Héroes e Ignacio López Ray. Poco después, un hombre logró capturarlo y retirarlo del lugar. Los vecinos señalaron que no es la primera vez que se observa fauna silvestre en la zona, por lo que pidieron mayor vigilancia y atención por parte de las autoridades.

