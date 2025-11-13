Auroras Boreales Cubren el Cielo en La Laguna; ¿Por Qué se Originan?

El grupo astronómico de Gomez Palacio, realizó la noche de este miércoles 12 de noviembre del 2025, una excursión a la comunidad del Cambio en Mapimí, donde se pudieron captar auroras Boreales en el cielo.

¿Cómo se producen las auroras boreales?

David Fabian, representante del grupo, comentó que este fenómeno se debe a la energía del sol y su reacción con los gases de la tierra que estimula a los átomos a volver a su estado normal, provocando una energía que se percibe en forma de luz en el cielo.

Captan Auroras Boreales en Comunidad de Mapimí, Durango.

Estas fotografías fueron tomadas a las 23:00 horas, donde se alcanzan a percibir estas auroras que podrían ser contempladas todavía la noche de este jueves en esta comunidad del Cambio.

Tormenta geomagnética provoca auroras boreales en Coahuila

La última vez que la Comarca Lagunera vivió un fenómeno similar fue el 10 de mayo de 2024, cuando una tormenta geomagnética extrema dejó impresionantes auroras boreales visibles en distintas partes del mundo, entre ellas Suiza, Reino Unido, Alemania, Ucrania, Argentina y algunas regiones de México.

Expertos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica pronosticaron el evento para el norte del país, lo que permitió apreciar el espectáculo en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

En Coahuila, las imágenes de las auroras se volvieron tendencia, luego de que ciudadanos compartieran en redes sociales su experiencia al presenciar este fenómeno causado por intensas erupciones solares.

