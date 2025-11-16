Chofer en Presunto Estado de Ebriedad Vuelca Camión de Personal en La Laguna

Un camión de personal volcó la madrugada de este domingo 16 de noviembre del 2025 mientras circulaba por la carretera El Esterito, a la altura del Fraccionamiento Rancho Alegre.

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió después de que el chofer de la unidad, identificado como Pedro “N”, chocó contra una camioneta en la colonia Ex Hacienda La Perla. Al momento de escapar, el conductor, se desplazaba a exceso de velocidad y presuntamente en estado de ebriedad.

Al llegar a la curva del Fraccionamiento Rancho Alegre, Pedro “N” perdió el control del volante y volcó. A bordo viajaban cuatro personas, el chofer, dos adultos identificados como Felipe y Jesús, y un menor de edad llamado Daniel, quienes presuntamente venían consumiendo bebidas embriagantes.

Después del accidente, el conductor de la unidad fue llevado por paramédicos a un hospital de la ciudad para su valoración, mientras que sus acompañantes no requirieron ser trasladados.

Joven vuelca al ceder el Paso a una ambulancia en bulevar Colosio en Saltillo

Un joven volcó su camioneta la mañana del martes 11 de noviembre a un costado del bulevar Colosio, al norte de Saltillo, luego de intentar ceder el paso a una ambulancia.

De acuerdo con testigos, el conductor de una camioneta subió a la acera para permitir el avance de una ambulancia que circulaba de oriente a poniente. Sin embargo, no se percató de que el terreno no era plano y terminó volcando dentro de una excavación correspondiente a una obra en construcción.

Personas que pasaban por el lugar se detuvieron para auxiliar al joven, quien logró salir del vehículo sin lesiones. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento y solicitaron una grúa para rescatar la unidad.

