Clausuran Dos Tiendas Waldo’s en Torreón al Detectar Irregularidades

La Coordinación de Protección Civil del Estado en la Región Laguna clausuró dos establecimientos de la tienda Waldo’s en Torreón, luego de detectar diversas irregularidades.

Claudia González, coordinadora de Protección Civil en la Región Laguna, informó que se otorgó un plazo de cinco días hábiles para que los responsables corrijan las anomalías o presenten alguna inconformidad respecto a la clausura o sanción impuesta.

Protección Civil Clausura Dos Tiendas Waldo’s en Torreón por Irregularidades

Explicó que se notificó a 14 sucursales de la cadena sobre las revisiones que se realizarían por parte de Protección Civil Estatal. Durante el operativo se determinó clausurar dos locales que no contaban con la documentación requerida, como el seguro de responsabilidad ni la carpeta del plan de contingencia, motivo por el cual se procedió a su cierre temporal.

Clausuran negocio de comida en Loma Real II por Operar sin licencia en Torreón

Como parte de los operativos permanentes de supervisión a comercios establecidos en el municipio, la Dirección de Inspección y Verificación realizó la clausura de un negocio de comida en la colonia Loma Real II en Torréon. Lo anterior derivado a una denuncia ciudadana y luego de detectarse diversas irregularidades durante la revisión.

Noticia relacionada: Clausuran Negocio de Comida en Torreón por Operar en Condiciones Insalubres

El director de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, dio a conocer que durante la inspección se realizó el acta correspondiente al comprobarse que el negocio operaba sin licencia de funcionamiento, certificado de fumigación, tarjetas de salud del personal y extintor vigente, se optó por la clausura de igual forma se indicó que se detectó fauna nociva en distintos puntos al interior del establecimiento.

Se hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad al número 073 que es de atención ciudadana, al 500 7000 extensión 1548 o mediante las redes sociales oficiales de la Dirección de Inspección y Verificación en Torreón.

