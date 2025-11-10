Conductor Arrolla a Adulto Mayor y Choca al Intentar Escapar en Torreón

Durante la noche de este domingo 9 de noviembre del 2025, un hombre chocó su vehículo al intentar huir después de arrollar a una mujer adulto mayor sobre el bulevar Revolución y calle Rodríguez en la ciudad de Torreón.

La mujer, identificada como María de 60 años iba acompañada de su esposo y al ser atropellada requirió traslado por parte de paramédicos de la Cruz Roja para su atención médica.

El conductor responsable intentó darse a la fuga después de arrollar a la mujer de la tercera edad, pero metros más adelante, chocó con el camellón central sobre el mismo bulevar Revolución en el sector Alianza. El hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades por las responsabilidades que le resulte.

La mañana de este lunes 10 de noviembre del 2025, un ciclista fue atropellado sobre el periférico de la ciudad de Lerdo, provocándole lesiones que ameritaron su traslado al hospital.

Jaime Arrondo circulaba en su bicicleta e intentaba cruzar el periférico para incorporarse al bulevar Rosas Aispuro, sin embargo, fue embestido por un vehículo conducido por Luis Carlos "N".

Según información proporcionada por testigos, el vehículo circulaba a exceso de velocidad, provocando que el ciclista se estrellara en el parabrisas y dejándolo tendido sobre la carpeta asfáltica.

Jaime fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y Luis Carlos "N" fue consignado ante las autoridades para que la Fiscalía determina las responsabilidades del incidente.

