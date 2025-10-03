Hombre Sufre Ataque Epiléptico al Volante y Ocasiona Accidente en Periférico de Torreón

La mañana de este viernes 3 de octubre del 2025 se registró un accidente en el periférico de Torreón. Los hechos ocurrieron cuando un conductor perdió el control de su vehículo al sufrir un ataque epiléptico.

Conductor Sufre Ataque Epiléptico y Choca en Periférico de Torreón.

Yahir Federico de 35 años, conducía un automóvil en dirección de Gómez Palacio a Torreón cuando al pasar por el Monumento de la Puerta Amarilla, comenzó a sufrir un ataque epiléptico. Según los peritajes, el vehículo impactó por alcance a otra unidad y posteriormente cruzó hacia los carriles laterales hasta detenerse en un área de terracería.

Elementos de la Policía del Estado llegaron de inmediato al lugar y solicitaron la presencia de una ambulancia, cuyos paramédicos atendieron al conductor debido a su desorientación tras el episodio epiléptico.

Accidente provoca daños en gradas de la Macroplaza en Piedras Negras

Daños en la cerca perimetral y en las gradas de la Macroplaza fueron el saldo de un accidente automovilístico en Piedras Negras. Elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del percance, determinando que ocurrió cuando una camioneta salía de reversa de un cajón de estacionamiento y fue impactada en la parte trasera por un automóvil.

Luego del fuerte impacto, la conductora de la camioneta señaló que el freno se puso rígido, lo que le impidió controlar la unidad por completo. Se informó que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales considerables en los vehículos involucrados, en la cerca y gradas de la Macroplaza.

