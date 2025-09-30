¿Cuándo Será la Audiencia de Madre y Padrastro de Paloma Nicole en Durango?

Autoridades informaron que la madre y el padrastro de Paloma Nicole, una menor de 14 años que murió luego de someterse a un procedimiento quirúrgico con fines estéticos en la ciudad de Durango, continúan en prisión preventiva.

Paloma “N” y Víctor “N”, permanecen en el centro de reinserción social desde el 27 de septiembre de 2025. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), será el próximo viernes 3 de octubre cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso, fecha en que el juez de control definirá si siguen en prisión o enfrentan el proceso en libertad.

Secretaría de Salud de Durango Espera Resultados de Estudios por Muerte de Paloma Nicole

La investigación sigue abierta y se está a la espera de los resultados de las pruebas patológicas, con base a los resultados, la situación del padrastro y la madre de Paloma Nicole, se puede agravar ya que podrían ser acusados por el delito de homicidio culposo.

Familiares marchan para exigir justicia por Paloma Nicole

El sábado 27 de septiembre, familiares y colectivos feministas marcharon por Paloma Nicole en el centro histórico de la ciudad. Los asistentes acudieron vestidos de blanco y llevaron velas, concentrándose en la avenida 20 de Noviembre y la calle Miguel de Cervantes Saavedra.

Noticia relacionada: Convocan a Marchar por Paloma Nicole en Durango; Menor Murió Después de una Cirugía Estética

El padre de Paloma Nicole denunció presuntas irregularidades en el acta de defunción de su hija y pidió esclarecer los hechos. Ante esta situación, Moisés Najera, Secretario de salud en Durango, informó que se encuentran a la espera de los resultados de los estudios patológicos para establecer si existió alguna responsabilidad médica.

Por su parte, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Durango (COPRISED) confirmó que el hospital cuenta con los permisos necesarios para operar y el personal médico cuenta con el perfil académico necesario.

Historias recomendadas: