¿Cuándo y Dónde Habrá Lluvias en Coahuila este Fin de Semana?

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que durante los próximos días se esperan lluvias en gran parte del estado de Coahuila, así como en municipios de La Laguna, donde se esperan tormentas eléctricas acompañadas de rachas de viento y posible caída de granizo.

¿Dónde se esperan lluvias en Coahuila?

En el estado de Coahuila se pronostican fuertes lluvias, con actividad eléctrica y vientos de moderados a fuertes, siendo las regiones Carbonífera, Centro, Laguna y Sureste serán las más afectadas. Estos son los municipios donde se esperan lluvias:

Saltillo : Lluvias débiles con temperaturas máximas de hasta los 27 °C y mínimas de 15 °C .

Lluvias débiles con temperaturas máximas de hasta los y mínimas de . Piedras Negras : Probabilidad de tormentas, con máximas de 29 °C y mínimas de 19 °C .

Probabilidad de tormentas, con máximas de y mínimas de . Monclova : Lluvias dispersas, temperaturas entre 18 °C y 30 °C .

Lluvias dispersas, temperaturas entre y . Parras de la Fuente : Alta probabilidad de tormentas con máximas de 27 °C .

Alta probabilidad de tormentas con máximas de . Sabinas, San Pedro de las Colonias, Ramos Arizpe, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada también se esperan posibles chubascos o tormentas aisladas.

Torreón (Coahuila)

26 de septiembre: Cielo nublado con 90% de probabilidad de tormentas eléctricas . Máxima de 30 °C , mínima de 21 °C .

Cielo nublado con de probabilidad de . Máxima de , mínima de . 27 de septiembre: Tormentas fuertes durante la tarde y noche, probabilidad del 80% . Máxima de 29 °C , mínima de 20 °C .

Tormentas fuertes durante la tarde y noche, probabilidad del . Máxima de , mínima de . 28 de septiembre: Lluvias débiles y cielo parcialmente nublado. Máxima de 28 °C, mínima de 19 °C.

A partir del 29 de septiembre del 2025 se espera tiempo más estable, con nubes dispersas y ascenso en las temperaturas hacia los 32 °C.

Gómez Palacio (Durango)

Se esperan chubascos aislados el fin de semana, con probabilidad de lluvia cercana al 30% .

el fin de semana, con cercana al . Temperaturas máximas de hasta 32 °C y mínimas de 19 °C.

Lerdo (Durango)

Condiciones muy similares a Gómez Palacio , con posibilidad de lluvias ligeras y tormentas aisladas.

, con y tormentas aisladas. Máximas de 30 °C, mínimas de 19 °C.

La CONAGUA exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos, crecidas de arroyos, vientos fuertes y caída de granizo.

