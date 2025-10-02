Descubren Monedas Antiguas Durante Excavaciones en la Alameda Zaragoza de Torreón

El Director de Servicios Públicos de Torreón, Fernando Villarreal, informó que durante las excavaciones realizadas como parte del proyecto de remodelación del área de juegos en la Alameda Zaragoza, fueron descubiertas diversas monedas antiguas, las cuales, según señaló, probablemente se le cayeron a personas que visitaron este emblemático lugar hace décadas.

Entre las monedas halladas se encuentran algunas que datan de las décadas de 1940, 1960 y 1970, lo que evidencia la antigüedad del sitio como punto de encuentro social y familiar. Además, destacó el hallazgo de una moneda conmemorativa de edición especial del Mundial de Fútbol de 1986, celebrado en México, lo que añade un valor histórico y cultural particular a la colección encontrada.

Fernando Villarreal recordó que la Alameda Zaragoza es uno de los espacios públicos más antiguos y representativos de la ciudad de Torreón. Mencionó que en ocasiones anteriores, al realizar trabajos similares en otras zonas del parque, también se han encontrado monedas antiguas, aunque no en la cantidad como ocurrió en esta área específica de juegos.

Señaló que todas las piezas halladas serán debidamente catalogadas y entregadas al Museo de la Moneda de Torreón, donde serán resguardadas y posteriormente exhibidas para que la ciudadanía pueda conocer.

Remodelación de la Alameda Zaragoza de Torreón

En 3 semanas se estaría entregando la remodelación completa de la Alameda Zaragoza, con una inversión de 3.5 millones de pesos, que incluye ajustes en la Fuente del Pensador y la renovación del área de juegos, con el objetivo de brindar un mejor espacio de esparcimiento a la ciudadanía.

También se llevan a cabo labores de reforestación con la plantación de 150 árboles, así como trabajos de iluminación en el kiosco y otros puntos de este espacio. El alcalde de Torreón mencionó que desde hace muchos años no se le hacían cambios a este lugar, y que otros espacios, como el Bosque Venustiano Carranza, también tendrán mejoras en beneficio de los usuarios.

