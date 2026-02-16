Detienen a Sujeto Armado Después de Persecución en Saltillo

Una persecución al oriente de Saltillo dejó como saldo un hombre detenido y un arma asegurada durante el fin de semana. El incidente inició casi a la medianoche del 14 de febrero del 2026 sobre el Bulevar Arco Vial Zapalinamé, cuando elementos de la Policía Preventiva detectaron un vehículo sospechoso, ya que el conductor presuntamente intentó evadirlos, lo que derivó en una persecución por varias vialidades del sector.

El movimiento concluyó en calles de la Colonia Mirasierra, cuando el conductor de un vehículo perdió el control del volante y terminó en un terreno baldío. Ahí fue interceptado por las autoridades, quienes lograron asegurar la zona sin que se reportaran personas lesionadas.

Al realizar una inspección, los oficiales localizaron un arma corta al interior del vehículo, por lo que el sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, junto con el arma asegurada, para que se determine su situación legal conforme a la ley.

Detienen a sujetos después de persecución en Saltillo

Una persecución y la detención de dos presuntos ladrones se registraron la tarde del 22 de enero del 2026 al sur de Saltillo. La movilización inició en el Bulevar Antonio Cárdenas, también conocido como carretera a Zacatecas, a la altura de la Colonia 26 de Marzo, donde testigos reportaron haber escuchado detonaciones.

Elementos de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), detuvieron a Federico “N” y Yessica Janeth “N” quienes son investigados por extorsión y robo.

Los sospechosos intentaron huir por la Carretera 57 después ser identificados en una camioneta con características de un vehículo robado en la Colonia Hacienda Narro. Finalmente fueron interceptados a la altura del Ejido Jagüey de Ferniza y puestos a disposición del Ministerio Público, ya que también serían investigados por diversos robos en Coahuila y Nuevo León.

