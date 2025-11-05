Trabajador Encuentra a Hombre Muerto en la Azotea de una Casa en Lerdo

Un trabajador encontró a un hombre muerto en la azotea de una casa en la colonia Unidos Venceremos de Lerdo, Durango. El cuerpo de Omar Cuevas Gutierrez presentaba avanzado estado de descomposición y no tenía señales de violencia.

El hallazgo ocurrió este martes 4 de noviembre del 2025 alrededor del mediodía cuando un trabajador de la construcción llegó a realizar labores en el domicilio. Al detectar un fuerte olor proveniente de la parte superior de la vivienda, subió a revisar y descubrió el cuerpo. De inmediato alertó a los familiares y dio aviso a las autoridades.

Según reportes, la última vez que se vio con vida al hombre fue el pasado 31 de octubre. Al momento del hallazgo, el occiso tenía un envase entre sus manos. Familiares confirmaron que era consumidor de drogas inhalables. Las autoridades continúan realizando las investigaciones para determinar las causas exactas del deceso.

