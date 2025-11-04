Encuentran Cuerpo de Hombre en la Carretera Cuencamé-Gómez Palacio

Autoridades localizaron el cuerpo de un hombre en la carretera Cuencamé-Gómez Palacio, cerca del kilómetro 156. La víctima presentaba múltiples golpes en todo el cuerpo. Hasta el momento no ha sido identificado.

Noticia relacionada: Hallan a Hombre Muerto en Carretera Cuencamé-Gómez Palacio

Se informó que la persona sin vida es de complexión morena y se estima que tenía entre 25 y 30 años de edad. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional y Servicios Periciales.

Agentes del Ministerio Público ordenaron trasladar los restos a la Vicefiscalía de Lerdo para realizar la autopsia. Las autoridades trabajan para determinar las causas de muerte y lograr la identificación de la víctima.

Balean a hombre y su hijo al huir de sujetos armados en carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un hombre de 44 años y su hijo de 9 resultaron heridos de bala mientras viajaban por la carretera Jiménez-Gómez Palacio el domingo 2 de noviembre. Según el reporte, fueron atacados por los ocupantes de una camioneta que intentaron detenerlos cuando circulaban por territorio chihuahuense, al no hacerlo, los agresores abrieron fuego y lesionaron al padre y al menor.

Balean a Padre y su Hijo en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

Tras el ataque, ambos lograron escapar y avanzar hacia Durango, donde pidieron ayuda a una patrulla en la comunidad de El Vergel. Los agentes los trasladaron al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica.

Historias recomendadas: