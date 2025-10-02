Hijo Encuentra a su Padre Muerto en la Cochera de su Casa en Torreón

La tarde de este martes 2 de octubre del 2025, un hombre de 76 años, identificado como Cipriano fue encontrado sin vida por su propio hijo en la cochera de su casa en la colonia La Fuente en Torreón, Coahuila.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que el hombre de la tercera edad ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Policía Municipal y Estatal se hicieron presentes para atender el reporte y realizar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades descartaron un acto violento, de acuerdo con los primeros reportes, se presume que Cipriano falleció por un infarto fulminante. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Encuentran a hombre muerto al interior de una casa en Saltillo

Un hombre de 60 años fue encontrado sin vida al interior de su domicilio de la colonia Vicente Guerrero en Saltillo. Vecinos ingresaron a la vivienda después de varios días sin poder comunicarse con hombre de la tercera edad.

Noticia relacionada: Encuentran a Hombre Muerto en Casa de la Colonia Vicente Guerrero en Saltillo

Al lugar arribaron autoridades quienes tomaron conocimiento de los hechos y trasladaron el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicó la necropsia de ley.

Hallan a Adulto Mayor Muerto en una Casa de Saltillo.

Historias recomendadas: