Rompen Tubería y Provocan Fuga de Gas Durante Obra en Torreón; Trabajador Resulta Lesionado

Una fuga de gas en el bulevar Centenario, en el ejido La Unión en Torreón, movilizó a las corporaciones de rescate. Los hechos ocurrieron cuando trabajadores encargados de la instalación de la tubería del proyecto Agua Saludable para La Laguna dejaron caer un tubo, lo que provocó la ruptura de una línea de gas natural.

Las autoridades se entrevistaron con los empleados, quienes informaron que Ezequiel Cepeda de 25 años, se resbaló en una zanja mientras trasladaba un tubo de 48 pulgadas y cayó junto con él.

El joven fue trasladado a un hospital para su valoración médica, pues presentaba una posible fractura en la pierna. Personal de Ecogas acudió y realizó las maniobras correspondientes, además de solicitar la evacuación de 50 personas debido a que los trabajos tomarían alrededor de tres horas.

Elementos de la Policía Civil y agentes de tránsito y vialidad arribaron el lugar y acordonaron el área para permitir que las labores se llevaran a cabo conforme a los protocolos establecidos.

Evacúan guardería por fuga de gas en Torreón

Cerca del mediodía del 27 de octubre, una guardería fue evacuada tras una fuga de gas proveniente de una de las llaves de la cocina, ubicada en la prolongación Juárez y calle Sierra de los Micos, en Torreón.

La acumulación de gas en la llave de paso de la estufa provocó la activación de la alarma de incendios, por lo que las maestras evacuaron a 165 niños, quienes fueron entregados a sus familiares.

Activan Protocolo de Emergencia por Fuga de Gas en Guardería en Torreón

Elementos de Protección Civil y Bomberos aseguraron el área y se encuentran a la espera del perito para confirmar si mañana podrán reanudarse las actividades en la guardería sin inconvenientes.

