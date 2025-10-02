Explota Tanque de Gas de 30 Kilos en Casa de Torreón

Se registró una explosión de un tanque de gas de 30 kilos en una casa ubicada colonia Nuevo Torreón, sobre las calles Carrara y Nápoles . El incidente generó alarma entre los vecinos de la zona.

Se informó que al momento de la explosión, no había nadie en el domicilio, por lo que no se reportaron personas lesionadas. Los daños fueron únicamente materiales.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y Policía Municipal para atender el reporte y asegurar la zona. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Explosión de gas en negocio de gorditas provoca daños en Torreón

La tarde del jueves 18 de septiembre de 2025 se registró una fuerte explosión de gas en un negocio de gorditas ubicado en la calle Norte Jimmy Carter y Rigoberta Menchú, en el Fraccionamiento Veredas La Paz de Torreón. La acumulación de gas provocó la detonación que dañó inmuebles cercanos.

La onda expansiva afectó principalmente a una vivienda contigua, propiedad del mismo dueño del negocio, donde se quebraron las ventanas y el portón quedó severamente dañado. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, Bomberos de Torreón, Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes atendieron la emergencia y evaluaron la zona para descartar riesgos adicionales.

