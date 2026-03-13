Falsa Alarma por Supuesto Explosivo en CBTIS 34 Moviliza a Corporaciones en Coahuila

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y emergencia se registró en el plantel del CBTIS 34, luego de que se recibiera un reporte sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo dentro de las instalaciones.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones, quienes durante aproximadamente una hora realizaron una revisión minuciosa en cada una de las áreas del plantel. Las inspecciones abarcaron salones, sanitarios, pasillos e incluso botes de basura, con el objetivo de descartar cualquier situación que pusiera en riesgo a los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Al concluir el operativo, las autoridades confirmaron que no se localizó ningún artefacto explosivo, por lo que se determinó que se trató de una falsa alarma.

El director del plantel señaló que este tipo de situaciones no se había presentado desde hace tiempo; sin embargo, actualmente los alumnos se encuentran en periodo de evaluaciones, por lo que no se descarta que la llamada haya sido realizada como una broma con la intención de evadir los exámenes.

Pese al incidente, las actividades escolares se reanudaron con normalidad una vez que se confirmó que no existía peligro. El directivo hizo un llamado a la conciencia de la comunidad estudiantil, subrayando que el tiempo y los recursos que las corporaciones de seguridad destinaron para atender esta falsa alarma pudieron haberse utilizado para responder a emergencias reales en la ciudad.

¿Por qué suspendieron clases en el CBTIS 4 y CBTIS 159?

Este viernes, el CBTIS 159 suspendió sus clases debido a una amenaza de tiroteo con fecha de este día, la cual fue difundida a través de redes sociales.

Como medida de prevención, el plantel envió un comunicado para notificar la suspensión de actividades a causa de esta tercera amenaza de tiroteo en un plantel académico de La Laguna en los últimos 15 días.

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También, a través de las redes sociales oficiales del CBTIS 4, se publicó un anuncio en el que se mencionaba que, por asuntos de seguridad y por órdenes superiores, este viernes 13 de marzo se suspenderían las actividades hasta el próximo martes 17 de marzo.

Este plantel educativo ya había suspendido las clases del turno matutino el pasado 3 de marzo debido a una amenaza de tiroteo que fue escrita en el baño de hombres.

Asimismo, este viernes, sin que se diera una razón específica adicional, no hubo movimiento ni de alumnos ni de directivos; únicamente una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) permaneció vigilando en el exterior de la institución.

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