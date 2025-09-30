Policías Resultan Heridos de Gravedad al Ser Golpeados con Piedras Durante Riña en Torreón

Diez personas fueron detenidas el martes 30 de septiembres por protagonizar una violenta riña en las calles Pascual Orozco y Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia División del Norte en Torreón. Policías arribaron al lugar para calmar la situación pero el grupo se tornó agresivo y golpearon a los agentes de seguridad.

Durante el incidente, los atacantes derribaron a los policías y los golpearon con piedras, palos y herramientas de metal, dejándolos inconscientes. Uno de los oficiales perdió dos dientes debido a la brutalidad del ataque. Ante la gravedad de la agresión, se solicitó apoyo de más unidades para controlar la situación.

Los detenidos, con edades entre 18 y 58 años, fueron presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación legal. Los dos policías lesionados fueron trasladados a un hospital y se reportan estables. Las autoridades investigan los hechos por delitos de agresión y amenazas.

Riña en Piedras Negras deja a policías gravemente heridos

Cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público en Piedras Negras luego de protagonizar una riña en las colonias El Edén y Hacienda la Luna, en la que varios policías resultaron heridos.

Durante el enfrentamiento, un agente estuvo a punto de perder un ojo, otro sufrió una fractura en la nariz y un tercero presentó una herida en el rostro. Videos difundidos en redes sociales registraron la agresión y fueron utilizados por las autoridades como prueba para esclarecer los hechos.

