Hombre Presuntamente Agrede con Cuchillo a su Pareja en Torreón

Policías Municipales detuvieron a Marcos “N” de 37 años, acusado de agredir con un cuchillo a su pareja. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este viernes 17 de octubre del 2025 en la colonia Quintas La Perla en Torreón.

Los agentes encontraron a la víctima, de 31 años, tirada al exterior del domicilio pidiendo auxilio. Paramédicos la trasladaron de inmediato al Hospital General para recibir atención médica.

La mujer señaló a su pareja como responsable de la agresión. Al ingresar al domicilio, los oficiales localizaron al presunto agresor en el baño y el cuchillo en el suelo, asegurándolo como evidencia.

La madrugada de este viernes 17 de octubre del 2025, un hombre de 48 años fue detenido en la colonia Elsa Hernández de Torreón, acusado de presuntamente golpear a su pareja. Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 cuando la víctima llamó al 911 después de ser agredida.

Hombre en Estado de Ebriedad Presuntamente Lanza Botellas de Cerveza a su Pareja en Torreón.

La mujer presentó golpes en el rostro y explicó que su pareja, identificada como Juan Antonio "N", la atacó y le lanzó botellas de cerveza mientras estaba alcoholizado, la víctima logró escapar para pedir ayuda.

Al momento de la detención, el agresor atacó a los policías y tuvo que ser controlado. La víctima fue trasladada a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que el hombre quedó a disposición del Ministerio Público por violencia familiar.

