Trabajador Cae con Retroexcavadora en Zanja en la Colonia Nueva Rosita de Torreón

Un trabajador de aproximadamente 50 años resultó lesionado luego de caer con una retroexcavadora a una zanja de grandes dimensiones en una construcción ubicada en la colonia Nueva Rosita de Torreón.

El accidente ocurrió el miércoles 12 de noviembre mientras el hombre realizaba maniobras con la maquinaria pesada, por lo que fue atendido por los cuerpos de emergencia y trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su valoración médica.

La coordinadora regional de Protección Civil en La Laguna, Claudia González, informó que la obra fue clausurada después del incidente, como medida preventiva y para realizar las investigaciones correspondientes.

Un albañil de 48 años, identificado como Antonio López, sufrió una caída mientras laboraba en un edificio en construcción sobre el bulevar Adrián Muguerza, al norte de Saltillo. El accidente ocurrió la mañana del 17 de julio de 2025, cuando el trabajador sufrió una convulsión mientras se encontraba en un andamio del tercer piso.

Elementos de rescate urbano y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para auxiliarlo y descenderlo con equipo especializado. El hombre fue trasladado a un hospital con un fuerte golpe en la cabeza y bajo observación médica.

