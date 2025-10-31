Atacan a Hombre con Machete en Piedras Negras

Un hombre resultó herido después de ser atacado con un machete. El afectado fue identificado como Héctor de 32 años quien fue ingresado de emergencia al Hospital General Dr. Salvador Chavarría en Piedras Negras.

La víctima fue internada en el hospital debido a las lesiones que sufrió, una en el abdomen y otra en la frente. Se informó que las heridas no ponen en riesgo su vida y se mantiene bajo observación.

Hombre Resulta Herido Tras Ser Atacado con un Machete en Piedras Negras.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que elementos de la Policía de Investigación Criminal arribaron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos.

Menor resultó herido con un machete durante riña en Ejido La Paz

Un adolescente de 14 años resultó herido durante una riña ocurrida en el baile de las fiestas patronales del ejido La Paz en Torreón. El hecho se registró la noche del 16 de julio de 2025, cuando el menor fue agredido con un machete en una de sus piernas.

Elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT) detuvieron a dos personas presuntamente involucradas en la agresión, mientras que el joven fue atendido por los cuerpos de emergencia.

