Golpean a Hombre en el Bosque Venustiano Carranza y lo Abandonan en un Cajero en Torreón

La mañana de este lunes 3 de noviembre del 2025, un hombre fue golpeado en el Bosque Venustiano Carranza y posteriormente abandonado en un cajero automático en Torreón.

La víctima, identificada como Fernando “N”, de 59 años, relató que fue agredido por varios sujetos en el interior del bosque y después trasladado hasta un cajero ubicado en la avenida Juárez y Valdez Carrillo, en el Centro de la ciudad.

El reporte fue reportado al sistema de emergencias 911, indicando que se encontraba un hombre en el interior de los cajeros automáticos y no respondía al llamado de los asistentes.

Golpean a Hombre en Bosque Venustiano Carranza y lo Abandonan en Cajero del Centro de Torreón

Paramédicos acudieron para brindarle atención médica, mientras que agentes de Seguridad Pública lo trasladaron a la Fiscalía para que interpusiera la denuncia correspondiente.

Adolescente es golpeada por taquero en Torreón

El 30 de marzo de 2025, una menor de edad fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja después der ser golpeada por un taquero, previo al Día del Taco. Los hechos ocurrieron en la colonia Luis Echeverría, cuando Esmeralda Rodríguez, de 17 años, pasaba por un puesto de tacos y, tras una discusión con el taquero, el hombre la golpeó en el rostro.

Noticia relacionada: Taquero Golpea en la Cara a Menor en Torreón

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes le brindaron atención médica en el lugar, sin embargo, la adolescente se negó a ser trasladada a un hospital, no se registraron personas lesionadas.

Historias recomendadas: