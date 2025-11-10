Hombre Golpea a su Pareja Después de Confesarle que Estaba Embarazada en Torreón

La madrugada de este lunes 10 de noviembre del 2025, una menor de 17 años fue agredida por su pareja de 23 luego de confersarle que estaba embarazada, en el sector poniente de Torreón.

Adolescente es Golpeada por su Pareja Después de Decirle que Estaba Embarazada en Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven se había ido a vivir con el agresor a la colonia San Joaquín desde hacía dos semanas. Sin embargo, al revelarle su embarazo, el hombre la golpeó en el abdomen y posteriormente la abandonó bajo el Puente Negro.

La víctima logró pedir ayuda al personal de seguridad de Ferromex, quienes solicitaron apoyo a la Cruz Roja. Paramédicos la trasladaron al Hospital General de Torreón, donde fue atendida por las lesiones y el sangrado que presentaba.

Detienen a hombre por atacar con cuchillo a su pareja en Torreón

Un hombre de 37 años fue detenido por agredir con un cuchillo a su pareja en la colonia Quintas La Perla de Torreón. La víctima, de 31 años, fue encontrada fuera del domicilio pidiendo auxilio y trasladada al Hospital General para recibir atención médica.

De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor fue localizado dentro del baño de la vivienda, mientras que el arma blanca fue asegurada como evidencia. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar su situación legal.

