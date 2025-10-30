Muere Hombre Mientras Realizaba Trabajos de Albañilería en una Casa en Saltillo

Un hombre de 57 años fue encontrado sin vida al interior de una casa en la colonia Zaragoza en Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales mientras realizaba labores de albañilería.

El incidente tuvo lugar en la cochera de una casa ubicada en el cruce de la calle Chopo y la avenida Fresnos, donde el hombre presuntamente sufrió un infarto y cayó al suelo, golpeándose la cabeza.

Hombre Muere Mientras Trabajaba en Casa de la Colonia Zaragoza en Saltillo

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Vecinos del sector intentaron auxiliarlo, pero lamentablemente nada pudieron hacer.

Hallan a hombre sin vida en hotel de Piedras Negras

El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida dentro de una habitación de hotel ubicada sobre la calle Juan de la Barrera, en la colonia Tecnológico de Piedras Negras, Coahuila. El hallazgo fue realizado por trabajadores del lugar, quienes reportaron el hecho a las autoridades.

La víctima fue identificada como Javier Jiménez de 58 años y originario de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con las investigaciones, el hombre se encontraba en la ciudad por motivos laborales y había manifestado sentirse mal días antes de su fallecimiento.

Noticia relacionada: Trabajadores Encuentran a Hombre Muerto en Habitación de Hotel en Coahuila

Tras realizar la necropsia, el Servicio Médico Forense determinó que la causa de muerte fue un infarto fulminante. Al confirmarse que se trató de un deceso natural, la Fiscalía dio por concluida la carpeta de investigación.

Historias recomendadas: