Hombre se Hace Pasar por Diseñador para Tomar Fotos de Pies de Mujeres en Torreón
Mujeres denunciaron a través de redes sociales a un hombre que se acerca a ellas haciéndose pasar por un diseñador o vendedor de zapatos para tomar fotos de sus pies en Torreón.
En Torreón, algunas mujeres han denunciado a través de redes sociales que se han visto afectadas por situaciones relacionadas con el acoso de un hombre que, en centros comerciales o zapaterías del centro, les pide fotografías de sus pies haciéndose pasar por un diseñador o vendedor de zapatos. Las afectadas señalan que estos encuentros suelen ocurrir de manera inesperada, generando incomodidad y preocupación.
Una mujer narró su experiencia a través de TikTok, donde explicó cómo el hombre se le acercó con el mismo pretexto para pedirle fotos. Su testimonio rápidamente se viralizó y, en los comentarios del video, otras mujeres compartieron vivencias similares, lo que evidenció que no se trata de un caso aislado.
Me dice que están muy padres mi zapatos que si le permitía tomar una foto que porque trabajaba en una fábrica de calzado
¿Qué es la podofilia?
Este comportamiento corresponde, según psicólogos, a una especie de fetiche llamado podofilia. Se trata de una práctica documentada que, aunque no siempre implica una intención de daño, puede convertirse en una conducta inapropiada cuando se ejerce sin consentimiento.
El fetiche se refiere a una fijación intensa y recurrente hacia un objeto, actividad o práctica, a menudo relacionada con la excitación sexual o emocional. Puede tratarse de un objeto inanimado, como zapatos o ropa, o de una práctica específica. Estas preferencias, explican especialistas, pueden variar ampliamente entre las personas.
La recomendación que emiten las autoridades es no permitir que fotografíen sus pies y acudir con una autoridad para denunciar de inmediato cualquier situación que genere incomodidad o represente un riesgo.
