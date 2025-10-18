Pasajero Sufre Traumatismo Craneoencefálico al Caer de Camión de Ruta en Torreón

Un hombre identificado como Salvador Sandoval Hernández cayó este sábado 18 de octubre del 2025 de un autobús de la ruta Dalias Sur Directo, frente a un hotel en la colonia Felipe Ángeles en Torreón, Coahuila.

El accidente ocurrió cuando descendía del transporte con un café en la mano y perdió el equilibrio. Elementos del Grupo Reacción Torreón (GRT) que pasaban por el lugar le brindaron de inmediato los primeros auxilios y le contuvieron una herida en la cabeza hasta la llegada de los paramédicos.

El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. La víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se reporta en estado grave.

Mujer cae de camión de ruta en Torreón

El 31 de agosto del 2025 una mujer de 44 años resultó lesionada al caer de un autobús de pasajeros en movimiento. El incidente ocurrió en la intersección de la avenida Hacienda de la Laguna y el bulevar La Perla, en la colonia Hacienda La Perla en Torreón.

La víctima fue identificada como San Juana Martínez, quien presentó lesiones en las extremidades tras la caída. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar para brindarle los primeros auxilios. El conductor del camión de la ruta Sur Jardines-Centro, identificado como José Ángel García, fue detenido por las autoridades

