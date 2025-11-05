Investigan Posible Caso de Rickettsia Tras Muerte de Niña en Gómez Palacio
Autoridades investigan un posible caso de rickettsia tras la muerte de una niña de seis años en Gómez Palacio.
Una niña de seis años del Fraccionamiento Sevilla en Gómez Palacio, fue hospitalizada de emergencia el pasado domingo 2 de noviembre. La menor había presentado fiebre y vómito desde el martes 28 de octubre. En un inicio fue atendida en una clínica, donde le recetaron medicamento, pero su condición no mejoró.
Al agravarse su estado de salud, la familia la trasladó al Hospital General de Gómez Palacio alrededor de 21:00 horas. La madre recordó entonces que días antes la niña había sido mordida por una garrapata, aunque en ese momento no mostró reacción.
Las autoridades investigan si el fallecimiento está relacionado con rickettsia, enfermedad transmitida por garrapatas. Se espera el resultado oficial que confirme la causa del deceso.
Ciudades con mas casos de rickettsia en Coahuila
La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó 19 casos de rickettsia en el estado. Los contagios se distribuyeron con dos en Saltillo, dos en Sabinas y uno en los municipios de Ramos Arizpe, Arteaga, Parras, San Pedro y Torreón.
Hasta el momento se han registrado nueve defunciones: cinco en Saltillo, una en San Pedro, una en Arteaga, una en Sabinas y una en Torreón. Durante este año, a nivel estatal se han realizado acciones preventivas en 19 mil 256 viviendas, además de 3 mil 800 esterilizaciones y la desparasitación de más de 25 mil mascotas.
La dependencia recordó a la población en general que pueden solicitar servicios de fumigación en las jurisdicciones sanitarias correspondientes a su región.
