Joven es Atacado con Picahielo por su Excuñado en Torreón

La tarde de este jueves 6 de octubre del 2025, un joven de 23 años resultó lesionado en el brazo después de ser atacado con un picahielo por su excuñado en la colonia Laguna Norte en Torreón.

El incidente ocurrió en la calle Adolfo López Mateos con Juan Bautista. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica al lesionado, cuyas heridas no fueron de gravedad. Agentes de la Fiscalía realizaron el levantamiento del reporte correspondiente.

De acuerdo con los primeros informes proporcionado por las autoridades, el agresor llegó al domicilio para reclamar un dinero, después de la agresión, el sujeto huyó del lugar.

El 25 de agosto, un hombre resultó herido luego ser asaltado en la colonia Lázaro Cárdenas de Torreón. La víctima de 32 años, se dirigía a realizar un pago cuando fue sorprendida por un sujeto que descendió de una motocicleta y lo atacó con un picahielo en el abdomen para despojarlo de sus pertenencias.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital General de Torreón, donde fue reportado estable.

