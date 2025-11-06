Trabajador Sufre Graves Quemaduras por Explosión de Horno en Empresa de Ramos Arizpe

Un joven de 25 años resultó con quemaduras en el rostro después un accidente laboral registrado la noche del miércoles 5 de noviembre en una empresa del municipio de Ramos Arizpe. El percance ocurrió cuando se reportó una explosión en uno de los hornos del área de producción.

Las llamas alcanzaron al trabajador, provocándole heridas de consideración en el rostro. Al lugar acudieron cuerpos de emergencias para brindar los primeros auxilios al hombre.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos trasladaron al lesionado al Hospital General y posteriormente fue llevado al Hospital Número 2 del IMSS en Saltillo, donde su estado de salud fue reportado como delicado pero estable. En las próximas horas recibirá atención especializada en el área de quemados.

Menor de 13 años sufre quemaduras por flamazo en Gómez Palacio

El 11 de junio del 2025, un menor de 13 años resultó con quemaduras después de un flamazo mientras llenaban un tanque de gas en una casa de la colonia Santa Sofía en Gómez Palacio.

El menor, identificado como David, fue trasladado por familiares a la Clínica 51 del IMSS para recibir atención médica, mientras que uno de los empleados también resultó lesionado. El trabajador responsable huyó del lugar antes de que llegaran las autoridades.

